الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لو اختفت فجأة.. طريقة استعادة جهات الاتصال المفقودة من آيفون

شيماء عبد المنعم

يواجه عدد من مستخدمي هواتف آيفون مشكلة اختفاء جهات الاتصال بشكل مفاجئ، سواء نتيجة حذف غير مقصود أو أخطاء مرتبطة بتحديثات النظام، وهو ما قد يسبب حالة من الإرباك في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية لتخزين وإدارة الأرقام.

لكن الخبر الجيد أن هذه المشكلة لا تعني فقدان البيانات بشكل نهائي، إذ يمكن استعادة جهات الاتصال على آيفون بسهولة عبر عدة طرق رسمية، خصوصا عند التدخل السريع واتخاذ الخطوات الصحيحة.

ورغم أن فقدان جهات الاتصال قد يبدو مزعجا، إلا أن استعادتها ممكنة عبر عدة طرق رسمية توفرها آبل، سواء من خلال iCloud على الجهاز نفسه أو عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى وسائل أخرى مساعدة.


استعادة جهات الاتصال على آيفون باستخدام iCloud

في حال اختفاء جهات الاتصال بسبب مشكلة في المزامنة، يمكن حل المشكلة بخطوات بسيطة عبر إعدادات iCloud، وغالبا ما تعود الأسماء خلال دقائق، إليك الخطوات:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق الإعدادات على آيفون، ثم اضغط على اسمك، وادخل إلى إعدادات iCloud.

الخطوة الثانية: اضغط على “عرض الكل”، ثم أوقف خيار جهات الاتصال، واختر “الإبقاء على آيفون” عند الطلب.

الخطوة الثالثة: أعد تشغيل خيار جهات الاتصال مرة أخرى، ثم اختر “دمج”.

الخطوة الرابعة: انتظر قليلا، وستتم استعادة جهات الاتصال تلقائيا.

استعادة جهات الاتصال عبر موقع iCloud

في حال حذف جهة اتصال عن طريق الخطأ، يمكن استرجاعها من نسخة iCloud الاحتياطية، مع ضرورة تفعيل الوصول إلى بيانات iCloud عبر الويب في بعض الحالات، إليك الخطوات:


الخطوة الأولى: افتح تطبيق الإعدادات على آيفون، ثم اضغط على اسمك، وادخل إلى إعدادات iCloud.

الخطوة الثانية: مرر إلى الأسفل واضغط على iCloud.com، ثم فعل خيار “السماح بالوصول إلى البيانات”.

الخطوة الثالثة: افتح متصفح “سفاري” على آيفون، وادخل إلى iCloud.com وسجل الدخول بحسابك.

الخطوة الرابعة: اضغط على قائمة النقاط في الأعلى، ثم اختر “استعادة البيانات”، وانتقل إلى “استعادة جهات الاتصال”.

الخطوة الخامسة: اختر زر “استعادة” بجانب التاريخ الذي تم فيه حذف جهات الاتصال.

طرق إضافية لاستعادة جهات اتصال آيفون

- استعادة الجهاز عبر نسخة احتياطية من iTunes.

- نقل جهات الاتصال من جهاز آيفون قديم إذا كان متاحا.

- استخدام أدوات استرجاع خارجية مخصصة لنظام iOS.


وتؤكد هذه الحلول أن فقدان جهات الاتصال لا يعني ضياعها بشكل نهائي، إذ يمكن استعادتها بسهولة في معظم الحالات، مع التوصية الدائمة بتفعيل مزامنة iCloud وإجراء نسخ احتياطي منتظم لتجنب فقدان البيانات مستقبلا.

