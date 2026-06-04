عبدالجليل: الشحات يستحق التقدير المالي من الأهلي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسين الشحات يُعد من أبرز لاعبي النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أحقيته في الحصول على المقابل المادي الذي يطالب به خلال مفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح عبدالجليل، خلال تصريحاته في برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة CBC، أن الشحات قدم الكثير للفريق وساهم في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات، وهو ما يجعله من العناصر المهمة داخل صفوف الأهلي.

وقال عبدالجليل: “حسين الشحات يستحق الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم، خاصة أنه لاعب مؤثر وصاحب خبرات كبيرة، ويمثل إضافة قوية للفريق في مختلف البطولات”.

إشادة بقوة المنتخب البرازيلي

وعن المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره البرازيلي، أشار عبدالجليل إلى أن المنتخب البرازيلي يظل واحدًا من أقوى المنتخبات على مستوى العالم، بفضل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز.

وأضاف أن قوة البرازيل لا تقتصر على التشكيلة الأساسية فقط، بل تمتد إلى دكة البدلاء التي تضم عناصر قادرة على صناعة الفارق في أي وقت، وهو ما يمنح المنتخب اللاتيني أفضلية كبيرة في المباريات الكبرى.

الثقة مفتاح تقديم مباراة قوية

ورغم قوة المنافس، أكد عبدالجليل أن منتخب مصر يمتلك القدرة على الظهور بصورة مميزة وتحقيق أداء قوي أمام البرازيل إذا تعامل اللاعبون مع المباراة بثقة وشجاعة.

وأشار إلى أن العامل النفسي سيكون أحد أهم مفاتيح اللقاء، موضحًا أن رهبة مواجهة منتخب بحجم البرازيل قد تؤثر سلبًا على أداء اللاعبين وتمنح المنافس الأفضلية داخل الملعب.

رسالة للاعبي منتخب مصر

واختتم عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دخول لاعبي المنتخب المصري المباراة دون خوف أو تردد، مؤكدًا أن احترام المنافس أمر مطلوب، لكن المبالغة في منحه أكبر من حجمه داخل الملعب قد تؤدي إلى تقديم أداء أقل من الإمكانيات الحقيقية للفريق، بينما الثقة والجرأة قادرتان على صناعة مباراة كبيرة أمام أحد عمالقة كرة القدم العالمية