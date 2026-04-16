الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سليم عساف : واجهنا صعوبة في وصول الموسيقيين لتسجيل أغنية "أكتر من أي وقت"

سعيد فراج

تحدث الفنان اللبناني سليم عساف عن تأثير الحرب في لبنان على طرح الأغاني والألبومات، ورأيه في قرار توقف النشاط الفني الذي اتخذه بعض فناني لبنان، وأيضا الصعوبات التي واجهها في تحضير أغنيته الجديدة "أكتر من أي وقت" التي طرحها بالتزامن مع الحرب على لبنان حاليا.

وقال سليم عساف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti": "قررنا نعمل أغنية "أكتر من أي وقت" وجمعنا فيها الموسيقيين الذين تمكنوا من الوصول إلى الاستوديو للتسجيل لأن الظروف كانت قاسية بسبب الحرب، واعتبرها حالة ليست أغنية وطنية بالمعنى المتعارف عليه، إنما تقدم موقف وشعور بالظرف الذي نمر به، أردنا أن نقول إننا أكتر من أي وقت بحاجة لبعض وهذا ما يثبته الزمن أكثر كل ما نكون مجزأين كلما نبتعد عن حريتنا وإن شاء الله نوصلها كعالم عربي".

وتابع سليم حديثه قائلا: "في شئ الناس لا تفكر فيه، الفنان يعيش معه مجموعة من مدراء أعمال وفرقة موسيقية، ناس حواليه كتير صعب قرار توقف النشاط الفني، لذلك بقدر موقف الفنانة نانسي عجرم باستئناف جولتها الغنائية، لأنه "هيك نحنا بنكمل وبنشتغل"، وبالنسبة للألبومات التي تأجلت مثل إليسا وغيرها من الفنانين الألبوم به جانب تجاري بعض الشئ فصعب طرحه بهذه الظروف، أحببت توضيح هذه النقطة لأن الناس تلوم الفنان دائما".

وأضاف عساف: "تأثير الحرب علي شخصيا هو بالأخر وجعنا واحد وما حدث يؤكد أننا جسم واحد، لا يوجد شخص ليس لديه صديق أو قريب في الدول العربية المختلفة وتأثر بالطبع بما يحدث كلنا مرتبطين ببعض، فأي وجع عند أي حد مننا ينعكس على الآخر، وهذا ما جعل أغنية "أكتر من أي وقت" تخرج بهذه الفكرة مني، يا رب على أمل تكون مرحلة صعبة وتمر وبعدها مراحل أجمل".

واستطرد سليم عساف: "بحضر لأغاني جديدة أطرحها على طريقة السينجل، وبهذه الظروف لا نتمكن من تحديد موعد معين لطرح الأعمال، المهم تحسن الأوضاع حاليا، يقال بهذه الأيام أننا اقتربنا من الحلول إن شاء الله وبنكون أول الفنانين التي تطرح أعمالا جديدة".

واختتم سليم عساف حديثه بالأغنية التي يختارها ويغنيها بهذه الظروف قائلا: "هناك الكثير من الأغاني الرائعة وما يخطر ببالي حاليا للفنانة الكبيرة الست فيروز بتتلج الدني وبتشمس الدني، ويا لبنان بحبك تا تخلص الدني".

أغنية أكتر من أي وقت

أغنية "أكتر من أي وقت" من كلمات وألحان سليم عساف.

يذكر أن سليم عساف تعاون بالكتابة والتلحين مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم الفنانون: ماجدة الرومي، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، إليسا، كارول سماحة، نانسي عجرم، وائل كفوري، وغيرهم.

وطرح سليم بصوته عدد من الأغاني منهم: قلبي حديد، رفيقة روحي، الشتوية، بلا إحساس، يا مدلع، الوضع الحالي، حلا حلا، كيفو قلبك، مليت وديو ملاك وشيطان مع الفنانة ياسمين علي.

