شهادتين وفاة .. كواليس لأول مرة عن حياة موسيقار الأجيال يكشفها نجله

حل أبناء وأحفاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".



وكشف محمد محمد عبد الوهاب ابن الموسيقار محمد عبد الوهاب، أسباب وكواليس تواجد شاهدتين وفاة للموسيقار الراحل .

وقال محمد محمد عبد الوهاب :" أول شهادة وفاة تم إصدارها لما كان عمره عامين وساعتها تعرض لحالة إغماء واعتقدوا ساعتها إنه فارق الحياة وجابوا دكتور وقال إنه توفى وتم إصدار شهادة وفاة له".



وتابع محمد محمد عبد الوهاب :" بعد إصدار شهادة الوفاة فاق من الإغماء الذي تعرض له وتم إلغاء شهادة الوفاة ومن الممكن ان يكون هذا الامر من الأسباب التي جعلته موسوس أوي في حياته ".

وأكمل محمد محمد عبد الوهاب :" الموسيقار الراحل كان موسوس لدرجة كبيرة وكان بيحب يطهر أي شيء يقوم باستخدامه ".

