ابنة محمد عبد الوهاب : والدي مكنش حريص على دخولنا الفن

حل أبناء وأحفاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقالت عفت محمد عبد الوهاب، :" كلنا بنحب الموسيقى وابني غاوي مزيكا وانا بحب البيانو وبحب العزف عليه ".

وتابعت عفت محمد عبد الوهاب :" والدي لم يكن حريصا على أن يدخلنا في عالم الفن وفي مرة اتسأل إنه ليه بيبعد أسرته عن الفن وقال إنه مكنش شايف حد فينا متحمس لدخول مجال الفن ".

وأكملت عفت محمد عبد الوهاب :" مفيش حد فينا حسس الموسيقار عبد الوهاب إنه عايز يوصل للي هو وصله وأبويا كان بيحب يدلعنا كلنا بأسامي دلع مختلفة ".

