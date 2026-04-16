ابن محمد عبد الوهاب : والدي عايش جوايا حتى الآن .. وانفصل عن والدتي في 1957

حل أبناء وأحفاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقال محمد محمد عبد الوهاب نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب، :" والدي عايش جوايا حتى الآن وكنت بروح له البيت يوميا ".

وتابع محمد محمد عبد الوهاب :" لما كبرت أنا واخاوتي كنا بنروح لوالدي البيت في أوقات كثيرة".

وأكمل محمد محمد عبد الوهاب :" الموسيقار عبد الوهاب انفصل عن والدتي في عام 1957 ثم تزوج نهلة القدسي وكانت علاقتنا بها ممتازة للغاية، ولم تكن زوجة الأب وكانت ست ذكية".

