الواحدة بـ 200 جنيه .. أسباب ارتفاع أسعار البطيخ .. وموعد الانخفاض

شيماء مجدي

شهدت أسعار البطيخ في الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية الموسم الحالي، حيث وصلت بعض الثمار إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب هذه الزيادة المفاجئة وتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام

وفي هذا السياق، كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الارتفاع الحالي يرتبط بشكل مباشر بقلة المعروض في الأسواق مقابل زيادة الطلب، موضحاً أن معظم الإنتاج المطروح حالياً يأتي من محافظات جنوب الصعيد، خاصة أسوان، أو من الزراعات المبكرة تحت الأنفاق البلاستيكية، والتي تتحمل تكاليف إنتاج مرتفعة مقارنة بالزراعات التقليدية. 

أسباب ارتفاع أسعار البطيخ

وأضاف خلال بيان له ، أن غالبية المساحات المزروعة بالبطيخ لم تدخل مرحلة الحصاد بعد، وهو ما يحد من الكميات المتاحة حالياً، متوقعاً أن يشهد السوق زيادة في المعروض مع دخول إنتاج المساحات المتأخرة خلال شهر يونيو المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار نسبياً.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي كان من أبرز العوامل المؤثرة، حيث شهدت أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات زيادات كبيرة، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية وعدم استقرار الأحوال الجوية، ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة هذا الموسم.

ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ

 ولفت إلى أنه كان قد حذر منذ شهر أكتوبر الماضي من أن ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ سيؤدي إلى تراجع المساحات المنزرعة، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهو ما تحقق بالفعل، مؤكداً أن سعر البطيخة بوزن نحو 7 كيلوجرامات وصل حالياً إلى قرابة 200 جنيه للمستهلك.

وقدم أبو صدام عدداً من النصائح للمواطنين عند شراء البطيخ، مشدداً على ضرورة اختيار الثمرة السليمة الخالية من الجروح والخدوش العميقة، مع تفضيل البطيخة التي تحمل بقعة صفراء داكنة في قاعدتها، بالإضافة إلى وجود ما يُعرف بالبقعة العنكبوتية الخشنة الداكنة أو "لسعات النحل" على سطحها، والتي تعد مؤشراً على جودة الثمرة. كما أوضح أن تناسب حجم البطيخة مع وزنها، وبروز العروق على سطحها، من العلامات الدالة على النضج الجيد.

7 فوائد عند تناول البطيخ

أنواع البطيخ

وفيما يتعلق بأنواع البطيخ، أوضح أن البطيخ الأحمر والأصفر يتمتعان بقيمة غذائية عالية، وكلاهما صحي ومرطب للجسم، إلا أن الاختلاف بينهما يعود إلى اللون والمذاق وبعض العناصر الغذائية. وأكد أن مادة "الليكوبين" هي المسؤولة عن اللون الأحمر في البطيخ الأحمر، وهي مادة طبيعية مضادة للأكسدة، كما يتميز هذا النوع بمذاقه المنعش واحتوائه على نسبة مياه أعلى.

وأضاف أن اللون الأصفر في البطيخ الأصفر يرجع إلى مادة "البيتا كاروتين"، مشيراً إلى أن هذا النوع يتميز بمذاق أكثر حلاوة ونسبة مياه أقل مقارنة بالبطيخ الأحمر، كما يحتوي على نسب أعلى من فيتاميني C وA، إلى جانب عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والصوديوم.

والبطيخ الأصفر نوع زرع مؤخرا في مصر في مساحات محدوده تقدر بـ 300
فدان فقط، بينما تصل مساحات زراعة البطيخ الاحمر إلى ما يقارب الـ 100 ألف فدان وهو ما يفسر ارتفاع اسعار البطيخ الأصفر عن الاحمر.

واختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بالتأكيد على أن زراعة البطيخ الأصفر تُعد حديثة نسبياً في مصر وتتم في مساحات محدودة مقارنة بالبطيخ الأحمر، الأمر الذي يفسر ارتفاع سعره في الأسواق، لافتاً إلى أن زيادة المساحات المنزرعة مستقبلاً قد تسهم في تحقيق توازن الأسعار خلال المواسم المقبلة.

