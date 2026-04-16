قرار صادم .. الولايات المتحدة تؤجل شحنات السلاح لأوروبا بسبب الحرب مع إيران

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا بعض نظرائهم الأوروبيين باحتمالية تأجيل بعض شحنات الأسلحة المتعاقد عليها مسبقًا، نظرًا لاستمرار الحرب مع إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المراسلات غير معلنة، بأن عدة دول أوروبية ستتأثر، بما في ذلك دول في منطقة البلطيق والدول الاسكندنافية.

وأضافت المصادر أن بعض الأسلحة المعنية اشترتها دول أوروبية بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)، لكنها لم تُسلّم بعد. ورجّحت المصادر أن تتأخر عمليات التسليم.

لم يُصدر البيت الأبيض والبنتاجون أي تعليق فوري وأحالت وزارة الخارجية الاستفسارات إلى البنتاجون.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير ، وهي حملة أثارت مخاوف لدى بعض المسؤولين الأمريكيين من عدم قدرة صناعة الدفاع الأمريكية على تلبية الطلب، واحتمال اضطرارها إلى إبطاء الشحنات إلى عدد من المشترين.

كانت الولايات المتحدة قد سحبت بالفعل مخزونات أسلحة بمليارات الدولارات، تشمل أنظمة مدفعية وذخائر وصواريخ مضادة للدبابات، منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وبدء إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة أواخر عام 2023.

ومنذ بدء الحملة الإيرانية، أطلقت طهران مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على دول الخليج وقد تم اعتراض معظمها، بما في ذلك صواريخ باتريوت PAC-3 الاعتراضية التي تعتمد عليها أوكرانيا، على سبيل المثال، لحماية بنيتها التحتية للطاقة والجيش من الصواريخ الباليستية.