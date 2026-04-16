مستشار رئيس الإمارات: السياسات الإيرانية تمثل التهديد الاستراتيجي الأبرز لدول الخليج

جدّد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، التأكيد على أن التهديد الاستراتيجي الأبرز الذي تواجهه دولة الإمارات ودول الخليج العربي ينبع من السياسات الإيرانية، مشيراً إلى أن هذا التحدي لا يزال قائماً رغم محاولات خفض التوتر في بعض الملفات.

أوضح قرقاش في تصريحات إعلامية أن مصدر القلق الرئيسي يتمثل في ما وصفه بـ"السلوك الإقليمي لطهران"، خاصة فيما يتعلق بتوسيع النفوذ ودعم الجماعات المسلحة في عدد من دول المنطقة.

واعتبر أن هذا النهج يفرض تحديات مباشرة على الأمن القومي الخليجي، ويؤثر على استقرار الممرات الحيوية والتوازنات الإقليمية.

وأشار إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تسعى إلى بناء علاقات قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلا أن هذه الجهود تصطدم – بحسب تعبيره – بسياسات لا تزال تفتقر إلى الالتزام الكامل بقواعد الاستقرار الإقليمي.

ترتبط المخاوف الخليجية من إيران بعدة ملفات معقدة، أبرزها البرنامج النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، إضافة إلى دعم مجموعات مسلحة في دول مثل اليمن ولبنان والعراق.

وتعتبر هذه القضايا، وفق مراقبين، عناصر رئيسية في تشكيل بيئة أمنية مضطربة في المنطقة.

كما تثير الهجمات التي تستهدف البنية التحتية النفطية والممرات البحرية قلقاً متزايداً، خصوصاً في ظل الاعتماد العالمي الكبير على إمدادات الطاقة القادمة من الخليج، ما يضفي بعداً دولياً على هذا التهديد.