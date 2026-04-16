البحرين تدعو لتعزيز الأمن الدولي وإدانة الاعتداءات الإيرانية

أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم أن تعزيز الأمن وصون السلام للأجيال القادمة يمثلان ركيزة أساسية في الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين، مشددًا على أن هذا التوجه يحظى بأولوية في عمل السلطة التشريعية عبر التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام أعمال الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة إسطنبول بـتركيا، حيث استعرض مواقف بلاده تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن والاستقرار.

وأوضح المسلم أن البرلمان البحريني يولي اهتمامًا متزايدًا بقضايا الأمن الإقليمي، من خلال نشاطه التشريعي والرقابي، إضافة إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الدولية، بهدف دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار العالمي.

وفي سياق حديثه، أشار إلى أن العالم تابع خلال الفترة الماضية ما وصفه بـ“الاعتداءات” التي نُسبت إلى إيران ضد البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البحرين، بالنيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، تم اعتماده في 11 مارس 2026 تحت الرقم (2817)، وحظي - بحسب قوله - بتأييد واسع من 136 دولة عضو في الأمم المتحدة.