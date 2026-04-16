قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تدعو لتعزيز الأمن الدولي وإدانة الاعتداءات الإيرانية

رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم
رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم
القسم الخارجي

أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم أن تعزيز الأمن وصون السلام للأجيال القادمة يمثلان ركيزة أساسية في الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين، مشددًا على أن هذا التوجه يحظى بأولوية في عمل السلطة التشريعية عبر التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام أعمال الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة إسطنبول بـتركيا، حيث استعرض مواقف بلاده تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن والاستقرار.

وأوضح المسلم أن البرلمان البحريني يولي اهتمامًا متزايدًا بقضايا الأمن الإقليمي، من خلال نشاطه التشريعي والرقابي، إضافة إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الدولية، بهدف دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار العالمي.

وفي سياق حديثه، أشار إلى أن العالم تابع خلال الفترة الماضية ما وصفه بـ“الاعتداءات” التي نُسبت إلى إيران ضد البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البحرين، بالنيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، تم اعتماده في 11 مارس 2026 تحت الرقم (2817)، وحظي - بحسب قوله - بتأييد واسع من 136 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

