خطوات لحماية الأبناء المراهقين من مخاطر المحتوى الإباحي

ظل الانتشار الواسع للإنترنت وسهولة الوصول إلى مختلف أنواع المحتوى، يواجه أولياء الأمور تحديًا متزايدًا في حماية أبنائهم المراهقين من التعرض للمواقع غير المناسبة، وعلى رأسها المحتوى الإباحي، الذي قد يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والسلوكيات.



وأكد اخصائي علم النفس والاجتماع ايمن فكري أن التعامل مع هذه القضية لا يجب أن يقتصر على المنع فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على التوعية وبناء الثقة بين الأهل والأبناء، خاصة في مرحلة المراهقة التي تتسم بالفضول وحب الاستكشاف.



وأوضح أن الحوار المفتوح مع الأبناء يعد من أهم وسائل الحماية، حيث يجب التحدث معهم بهدوء وبدون إصدار أحكام، مع توضيح خطورة هذا النوع من المحتوى وتأثيره على إدراكهم للعلاقات الإنسانية.



كما شدد على أهمية استخدام أدوات الرقابة الأبوية المتاحة على الهواتف الذكية، والتي تتيح حجب المواقع غير المناسبة ومتابعة استخدام الإنترنت، بما يحقق توازنًا بين الحماية واحترام خصوصية الأبناء.



ونصح بضرورة تنظيم أوقات استخدام الإنترنت، ومنع استخدام الهواتف داخل غرف النوم، إلى جانب تشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات المفيدة، لتقليل أوقات الفراغ التي قد تدفعهم للبحث عن محتوى غير ملائم.



وأشار إلى أن بناء علاقة قائمة على الثقة والاحتواء يسهم في جعل الأبناء أكثر استعدادًا للحديث مع ذويهم حال تعرضهم لأي محتوى مزعج، مؤكدين أن دور الأسرة يظل العامل الأهم في توجيه سلوك الأبناء وحمايتهم في العالم الرقمي.