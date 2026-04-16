الصومال يجدد دعمه لقطر خلال لقاء دبلوماسي بالقاهرة

التقى السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، السفير الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر بجمهورية مصر العربية.

وقال السفير الصومالي في بيان، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بعمق الروابط التي تجمع بين الصومال وقطر.

وأكد السفير علي عبدي أواري تضامن جمهورية الصومال الفيدرالية مع دولة قطر، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التحديات الراهنة، ودعم كل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها.

وأكد السفير علي عبدي أواري، حرص جمهورية الصومال الفيدرالية على تعزيز التعاون مع دولة قطر في مختلف المجالات، مثمنًا الدعم الذي تقدمه الدوحة لمقديشيو، خاصة في إطار العمل العربي المشترك.