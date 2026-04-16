الأتوبيس مال بالركاب بسبب السيول | حادث طارئ في سانت كاترين .. صور

أُصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة جنوب سيناء إخطارًا يفيد بوقوع الحادث على طريق «السعال» في نطاق مدينة سانت كاترين، حيث أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد بإصابات خفيفة، ورفضوا نقلهم إلى المستشفى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد شهود عيان أن الأتوبيس تعرض لميلٍ مفاجئ نتيجة تأثره بالسيول وسوء حالة الطقس، ما أدى إلى انحرافه داخل مجرى السيل، قبل أن تتم إعادته إلى وضعه، واستكمال رحلته عقب تحسن الأحوال الجوية.

من جانبها، أوضحت محافظة جنوب سيناء، في بيان رسمي، أن طريق «سانت كاترين – السعال» مفتوح أمام حركة المرور، مع استمرار متابعة السيل الذي يسير في مجراه الطبيعي، مشيرةً إلى أن أتوبيسًا عامًا جنح داخل مجرى السيل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة ركاب بإصابات طفيفة.