محافظة الجيزة: قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات بهذه المناطق لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصلات

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصلات ومحابس خط مياه بقطر 1000 مم داخل غرفة المحابس الكائنة بمحيط محطة مترو أم المصريين

ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 24/4/2026، وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 25/4/2026، وذلك لتمكين الشركة من إنهاء الأعمال.

وأوضحت شركة مياه الشرب أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: شارع البحر الأعظم ومتفرعاته حتى ميدان الجيزة ومتفرعاته، ومنطقة المنيب، ومنطقة الكونيسة حتى عزبة البكباشي، ومناطق العمرانية، وفيصل، والهرم، وكفر طهرمس، وكعابيش، والرماية، والمنشية، وكفر غطاطي، والسيسي، والمطبعة، واللبيني.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال القطع دون تأخير مع توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الاتصال برقم الطوارئ 125.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وكافة المؤسسات والهيئات الخدمية والخاصة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.