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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة

المذاكرة
المذاكرة
إيمان طلعت

بمناسبة اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يعاني كثير من الطلاب من النسيان وعدم تذكر بعض الأمور وذلك لضغط المذاكرة، إلا أن هناك أمورا تعينهم على التركيز وعدم النسيان والحفظ.

سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة

قراءة سورة الأعلى “سبح اسم ربك الأعلى” تعمل على تقوية الذاكرة وتساعد على الحفظ، هكذا قال الدكتور علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك.

وأوضح “جمعة”، طريقة قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى للمساعدة على الحفظ وتقوية الذاكرة قائلا: اقرأ من أول “سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى” إلى قوله تعالى “سَنُقْرِؤُكَ فَلا تَنسَى” 7 مرات، ثم أكمل السورة إلى آخرها مرة واحدة، وهذه الطريقة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.

سورة الأعلى

"سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى (1) ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (2) وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (3) وَٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ (4) فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ (5) سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ (6) إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفَىٰ (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرَىٰ (8) فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ (9) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ (10) وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡأَشۡقَى (11) ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ (13) قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ (14) وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ (15) بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا (16) وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ (17) إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ (18) صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ (19)".

دعاء المذاكرة وعدم النسيان

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربيين.

اللهم إني أسألك سرعة الفهم والحفظ والبديهة وقوة الملاحظة.

دعاء عند الضيق من المذاكرة

رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي، بسم الله.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الرّاحمين.

اللهم اجعل في قلبي نورًا وبصرًا وفهمًا وعلمًا إنك على كل شئ قدير.

اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبـواب فضلك، وانشر علينـا مـن خـزائن رحمتـك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينه يا رب العالمين.

اللهم راد الضالة وهادي الضلالة أنت تهدي من الضلالة أردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

اللهم إنّي أستودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إنّي توكّلت عليك، وسلمت أمري إليك، ولا منجى ولا ملجأ إلا إليك.

اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم الهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة.

امتحانات الثانوية العامة سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة سورة الأعلى دعاء المذاكرة وعدم النسيان دعاء عند الضيق من المذاكرة

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