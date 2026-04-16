ترامب: إيران وافقت على كل شيء تقريبًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت “قريبة جدًا” من التوصل إلى اتفاق مع إيران، في تطور لافت قد يعيد رسم ملامح الملف النووي الإيراني بعد سنوات من التوتر.

وخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، أكد ترامب أن طهران أبدت موافقة واسعة على بنود الاتفاق المطروح، مشيرًا إلى أن “إيران وافقت على كل شيء تقريبًا”، في إشارة إلى تقدم كبير في مسار المفاوضات بين الجانبين.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن من أبرز النقاط التي جرى التوافق بشأنها، مسألة التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب، الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في النزاع، حيث قال إن إيران وافقت على تسليمه، مستخدمًا تعبير “الغبار النووي” للدلالة على هذه المواد التي تعتبرها واشنطن قابلة للاستخدام في تصنيع أسلحة نووية.



وأشار ترامب إلى أن جولة جديدة من المحادثات قد تُعقد في إسلام آباد، في إطار استكمال التفاهمات النهائية، لافتًا إلى أنه يدرس شخصيًا إمكانية التوجه إلى هناك في حال تم التوصل إلى اتفاق رسمي.

وقال في هذا السياق: “قد أذهب، نعم. إذا تم توقيع الاتفاق في إسلام آباد، قد أذهب”، ما يعكس أهمية المرحلة الحالية من المفاوضات.

وأشاد ترامب بالدور الذي تلعبه باكستان في تسهيل الحوار بين الطرفين، مثنيًا على جهود رئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير، في الوساطة بين واشنطن وطهران.

ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الطرفان إلى كسر الجمود الذي طبع العلاقات خلال السنوات الماضية، وسط ضغوط دولية متزايدة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.