تحذير حاسم لإيران.. ترامب: وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خطوة نحو السلام

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بأنه "أمر رائع للغاية"، معتبراً إياه خطوة تمهيدية نحو تحقيق استقرار أوسع في المنطقة، وربما فتح الباب أمام مسار سلام طال انتظاره.

وخلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام قبيل مغادرته البيت الأبيض، أشار ترامب إلى إمكانية عقد أول اجتماع مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ نحو 44 عاماً، مرجحاً أن تستضيفه واشنطن خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه. وتأتي هذه الخطوة، في حال تحققها، ضمن مساعٍ أمريكية لإعادة إحياء المسار السياسي بين الطرفين بعد عقود من القطيعة.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار

وكان ترامب قد أعلن، عبر منصة تروث سوشيال، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، عقب محادثات وصفها بـ"الممتازة" مع كل من جوزاف عون وبنيامين نتنياهو. وأوضح أن الهدنة تبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء لمحادثات أوسع.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن الجانب اللبناني سيتولى التعامل مع ملف "حزب الله"، معتبراً أن هذه القضية ستكون جزءاً أساسياً من أي ترتيبات مستقبلية. كما أعلن دعمه الكامل للجيش اللبناني، مؤكداً أن التوافق الدولي على وقف إطلاق النار يعكس نجاح الجهود الدبلوماسية المكثفة التي استمرت على مدار أسبوع.

تحذير مباشر لإيران

على صعيد آخر، وجّه ترامب تحذيراً حازماً إلى إيران، مؤكداً رفضه القاطع لامتلاكها سلاحاً نووياً، واصفاً إياها بـ"الدولة التي لا يمكن السماح لها بذلك". وأضاف أن امتلاك طهران لهذا النوع من الأسلحة قد يؤدي إلى "عواقب كارثية" تهدد ملايين الأرواح.

وأشار إلى أن إيران أبدت موافقة مبدئية على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن هذا التطور قد يسهم في تهدئة المخاوف الدولية، بما في ذلك المواقف الأخلاقية والدينية التي عبّر عنها بابا الفاتيكان.

كما جدّد ترامب انتقاده للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة باراك أوباما، واصفاً إياه بـ"الكارثي"، مشيراً إلى أن إلغاءه، إلى جانب التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك استخدام قاذفات B-2، ساهم في منع ما وصفه بـ"انفجار نووي محتمل" في الشرق الأوسط.

وفي جانب اقتصادي، أعرب ترامب عن تفاؤله بنجاح المفاوضات الجارية، متوقعاً الإعلان عن نتائج إيجابية قريباً، وهو ما قد ينعكس على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وربما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

تعكس تصريحات ترامب مزيجاً من التفاؤل السياسي والتشدد الأمني، حيث يسعى إلى توظيف اتفاق وقف إطلاق النار كمدخل لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي، في وقت يواصل فيه الضغط على إيران ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص التوترات ومنع التصعيد النووي.