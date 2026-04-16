وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترحيب حذر ودعوات لضمان الاستدامة.. تفاعل دولي واسع مع وقف إطلاق النار في لبنان | تقرير

علي صالح

شهد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة عشرة أيام، والذي جاء بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاعلاً دولياً واسعاً عكس أهمية الحدث في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وتباينت ردود الأفعال بين الترحيب الحذر والدعوات الصارمة لضرورة الالتزام ببنود الاتفاق، مع إجماع عام على اعتباره فرصة لاحتواء التصعيد وفتح نافذة نحو الاستقرار.

مصر .. موقف ثابت
 

في هذا السياق، رحّبت جمهورية مصر العربية بالاتفاق، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو خفض حدة التوتر ووقف العمليات العسكرية. 

وأكدت القاهرة موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها، مشددةً على ضرورة التزام إسرائيل بوقف جميع الاعتداءات، والانخراط في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل ودون انتقائية. 

كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان استدامة التهدئة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بما يخفف من معاناة المدنيين ويمهد لعودة النازحين إلى مناطقهم.

فرصة حقيقية

أوروبياً، عبّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن ترحيبه بالاتفاق، مؤكداً أهمية التنفيذ الدقيق لكافة بنوده. 

وأشار إلى أن هذه الهدنة تمثل فرصة حقيقية لتثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات، خاصة في ظل المخاوف من انهيارها سريعاً.

كما شدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع، محذراً من أن أي خروقات قد تقوّض الجهود الدبلوماسية المبذولة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها الواضح للاتفاق، معتبرةً أنه يسهم في كبح جماح التصعيد وإعادة الاستقرار إلى لبنان.

وأشادت بالدور الذي لعبته القيادات اللبنانية في إنجاح مسار التهدئة، مؤكدةً أن الحلول السياسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات. 

ويعكس هذا الموقف انسجاماً مع توجهات إقليمية أوسع تسعى إلى تجنب الانزلاق نحو صراعات مفتوحة.

من جهتها، أكدت باكستان، على لسان قائد جيشها الجنرال عاصم منير، أهمية الاتفاق كخطوة نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرةً إلى أن استقرار الحدود اللبنانية ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي والدولي. 

وأوضح أن بلاده تتابع التطورات عن كثب، في إطار اهتمامها بالقضايا الأمنية ذات التأثير العالمي.

وفي الداخل اللبناني، اتخذت المؤسسات الرسمية موقفاً حذراً، حيث دعا الجيش اللبناني المدنيين إلى التريث في العودة إلى المناطق الجنوبية، رغم إعلان وقف إطلاق النار، وذلك تحسباً لأي خروقات محتملة قد تهدد سلامتهم. ويعكس هذا التوجه إدراكاً لحساسية المرحلة الانتقالية وضرورة التعامل معها بحذر.

بشكل عام، تتقاطع المواقف الدولية عند نقطة أساسية تتمثل في دعم التهدئة، مع التأكيد على أن نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذه.

كما تتزايد الدعوات إلى استثمار هذه الفرصة لإطلاق مسار سياسي أوسع يعالج جذور الأزمة، بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة.



رد فعل نتنياهو

أما في الداخل الإسرائيلي، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان قد يشكّل مدخلاً لما وصفه بـ"سلام تاريخي"، مشدداً في الوقت ذاته على أن نزع سلاح "حزب الله" يُعد شرطاً أساسياً لأي تسوية محتملة.

وفي مداخلة متلفزة، أشار نتنياهو إلى أن الفرصة الحالية غير مسبوقة، معتبراً أن التطورات العسكرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 أسهمت، بحسب وصفه، في إحداث تحول جذري في موازين القوى داخل لبنان. وأضاف أن هذا التحول أفضى مؤخراً إلى تلقي إسرائيل دعوات لإجراء محادثات سلام مباشرة، وهو أمر لم يحدث منذ أكثر من أربعة عقود.

وأوضح أن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام تأتي في إطار اختبار إمكانية التقدم نحو تسوية أوسع، مع تأكيده على نية بلاده الإبقاء على "منطقة أمنية" بعمق عشرة كيلومترات على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وبيّن نتنياهو أن حكومته وضعت شرطين رئيسيين للمضي قدماً في أي اتفاق، يتمثلان في نزع سلاح "حزب الله" والتوصل إلى اتفاق سلام دائم يستند إلى ما وصفه بـ"ميزان قوة واضح". وفي المقابل، أكد رفضه للمطالب التي يطرحها "حزب الله"، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، أو القبول بترتيب لوقف إطلاق النار يقوم على مبدأ "الهدوء مقابل الهدوء".

مستقبل الهدنة 

ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان، يبقى مستقبل الهدنة مرهوناً بتطورات الميدان وقدرة المجتمع الدولي على فرض ضمانات حقيقية تحول دون انهيارها. 

وفي ظل التعقيدات الإقليمية، تبدو هذه الخطوة اختباراً جديداً لإمكانية تحقيق استقرار مستدام في واحدة من أكثر مناطق العالم توتراً.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد