قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: سأدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات

القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عزمه توجيه دعوة رسمية لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون لزيارة البيت الأبيض، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين يقضي ببدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة عشرة أيام، يبدأ سريانه عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي بيان نشره عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن هذه المبادرة تمهّد لعقد أول محادثات وصفها بـ"الجوهرية والفعّالة" بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، في خطوة تعكس تحوّلاً لافتاً بعد عقود من الجمود السياسي والتوترات المستمرة بين الطرفين.

وأضاف أن المؤشرات الحالية توحي بوجود رغبة حقيقية لدى الجانبين في المضي نحو مسار أكثر استقراراً، معتبراً أن هذه اللحظة قد تشكّل فرصة تاريخية لإطلاق عملية سلام طال انتظارها في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي معقّد، حيث تتزايد الجهود الدبلوماسية لإعادة رسم ملامح التهدئة في الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة قد يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة الصراعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى البعيد.

ورغم التفاؤل الحذر الذي يحيط بالمبادرة، تبقى التحديات قائمة، لا سيما في ظل تاريخ طويل من الخلافات والتوترات. 

ومع ذلك، فإن انخراط أطراف دولية فاعلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، قد يمنح هذه الجهود زخماً إضافياً يدفعها نحو تحقيق نتائج ملموسة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

ارتفاع أسعار الذهب

أسعار الدواجن

الغسل

الذهب

السعودية

سهير زكي

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد