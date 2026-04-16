ترامب: سأدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عزمه توجيه دعوة رسمية لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون لزيارة البيت الأبيض، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين يقضي ببدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة عشرة أيام، يبدأ سريانه عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي بيان نشره عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن هذه المبادرة تمهّد لعقد أول محادثات وصفها بـ"الجوهرية والفعّالة" بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، في خطوة تعكس تحوّلاً لافتاً بعد عقود من الجمود السياسي والتوترات المستمرة بين الطرفين.

وأضاف أن المؤشرات الحالية توحي بوجود رغبة حقيقية لدى الجانبين في المضي نحو مسار أكثر استقراراً، معتبراً أن هذه اللحظة قد تشكّل فرصة تاريخية لإطلاق عملية سلام طال انتظارها في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي معقّد، حيث تتزايد الجهود الدبلوماسية لإعادة رسم ملامح التهدئة في الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة قد يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة الصراعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى البعيد.

ورغم التفاؤل الحذر الذي يحيط بالمبادرة، تبقى التحديات قائمة، لا سيما في ظل تاريخ طويل من الخلافات والتوترات.

ومع ذلك، فإن انخراط أطراف دولية فاعلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، قد يمنح هذه الجهود زخماً إضافياً يدفعها نحو تحقيق نتائج ملموسة.