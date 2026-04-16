ترامب: سأزور لبنان في الوقت المناسب.. ولقاء مرتقب خلال 5 أيام

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيزور لبنان "في الوقت المناسب"، وأكد أن وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي يبدأ يوم الخميس، سيشمل حزب الله المدعوم من إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "اليوم سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسيشمل ذلك حزب الله". وأضاف: "سأزور لبنان في الوقت المناسب".

قال دونالد ترامب إنه يتوقع لقاءً بين قادة إسرائيل ولبنان خلال "أربعة أو خمسة أيام".

تحدث ترامب مع كلا الزعيمين بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار، وأكد أنه يعمل على التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله: "إنه لأمر مثير للغاية. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يتيح لنا عقد اجتماع، هو الأول من نوعه منذ 44 عامًا، وسيلتقي لبنان مع إسرائيل، ومن المرجح أن يُعقد الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".