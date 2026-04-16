إطلاق ألعاب نارية.. احتفالات في بيروت ببدء الهدنة مع إسرائيل

أضاءت الألعاب النارية سماء بيروت، وانطلقت طلقات نارية احتفالية قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مع دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع إطلاق نار احتفالي كثيف في الضواحي الجنوبية لبيروت، حيث يتواجد حزب الله بكثافة، وأظهرت مقاطع فيديو ومضات حمراء تتصاعد في السماء.

ومساء الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 380 هدفاً تابعاً لحزب الله في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أنه استهدف منصات إطلاق صواريخ ومقرات ومقاتلين تابعين للجماعة المدعومة من إيران، وذلك لدعم القوات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه في حالة تأهب قصوى مع دخول اتفاق اشتباك بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ لمدة عشرة أيام.

دخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من مساء الخميس.

دوت صفارات الإنذار قبل دقائق في البلدات الشمالية، حيث نفذ حزب الله عمليات إطلاق صواريخ قبل دقائق من الموعد النهائي، وأطلق وابلًا من خمسة صواريخ على منطقة الجليل.

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم اعتراض معظم الصواريخ، بينما سقط أحدها في منطقة مفتوحة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.