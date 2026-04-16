طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة في البيت .. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

تُعد الكوكيز من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار، خاصة كوكيز الشوكولاتة التي تتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها في المنزل.

وقدمت الشيف أميرة شنب وصفة مميزة لعمل الكوكيز بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية، يمكن تحضيرها في وقت قصير والحصول على نتيجة مثل المحلات.

طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة

مكونات كوكيز الشوكولاتة:

2 كوب زبدة طرية

3 كوب سكر

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

5 ونصف كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

كاكاو حسب الرغبة

شيبس شوكولاتة

شوكولاتة بيضاء مذابة

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

ـ خفق المكونات : يتم خفق الزبدة مع السكر جيدًا باستخدام العجان حتى يصبح الخليط كريميًا.

ـ إضافة البيض والفانيليا:

يُضاف البيض والفانيليا إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس.

ـ تحضير المكونات الجافة: يتم خلط نصف كمية الدقيق مع الكاكاو والملح والبيكنج بودر، ثم إضافتها تدريجيًا إلى الخليط.

ـ استكمال العجين: يُضاف باقي الدقيق تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

ـ التشكيل والخبز: تُشكل العجينة إلى كرات، ويُضاف إليها شيبس الشوكولاتة، ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ استخدام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ـ عدم الإفراط في الخَبز للحفاظ على طراوة الكوكيز

ـ يمكن التحكم في كمية الكاكاو حسب الرغبة

ـ تقديم الكوكيز مع الشاي أو الحليب لمذاق أفضل