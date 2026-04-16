هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة في البيت .. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

آية التيجي

تُعد الكوكيز من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار، خاصة كوكيز الشوكولاتة التي تتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها في المنزل. 

وقدمت الشيف أميرة شنب وصفة مميزة لعمل الكوكيز بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية، يمكن تحضيرها في وقت قصير والحصول على نتيجة مثل المحلات.

مكونات كوكيز الشوكولاتة:
2 كوب زبدة طرية
3 كوب سكر
2 بيضة
1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة
5 ونصف كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح
كاكاو حسب الرغبة
شيبس شوكولاتة
شوكولاتة بيضاء مذابة

طريقة التحضير خطوة بخطوة:
ـ خفق المكونات : يتم خفق الزبدة مع السكر جيدًا باستخدام العجان حتى يصبح الخليط كريميًا.

ـ إضافة البيض والفانيليا:
يُضاف البيض والفانيليا إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس.

ـ تحضير المكونات الجافة: يتم خلط نصف كمية الدقيق مع الكاكاو والملح والبيكنج بودر، ثم إضافتها تدريجيًا إلى الخليط.

ـ استكمال العجين: يُضاف باقي الدقيق تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

ـ التشكيل والخبز: تُشكل العجينة إلى كرات، ويُضاف إليها شيبس الشوكولاتة، ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق.

 نصائح لنجاح الوصفة

ـ استخدام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
ـ عدم الإفراط في الخَبز للحفاظ على طراوة الكوكيز
ـ يمكن التحكم في كمية الكاكاو حسب الرغبة
ـ تقديم الكوكيز مع الشاي أو الحليب لمذاق أفضل

طريقة عمل الكوكيز كوكيز الشوكولاتة وصفات حلويات سهلة طريقة عمل كوكيز في البيت كوكيز أميرة شنب حلويات سريعة كيكة الكوكيز وصفات اقتصادية حلويات بالشوكولاتة طريقة عمل كوكيز زي المحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

وزيرة الاسكان

وزيرة الإسكان: 27 و28 أبريل الجاري.. إجراء 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

مسابقة الضرائب

الضرائب: مسابقة جديدة للتميز الإداري بمعايير واضحة وشفافة قريبا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد