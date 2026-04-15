طريقة عمل الدنش الهش في البيت .. بخطوات سهلة وطعم زي المخابز

يُعد الدنش الهش من أشهر المعجنات التي يعشقها الكبار والصغار، ويبحث الكثيرون عن طريقة تحضيره في المنزل بنفس قوام المخابز.

وقدّمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة مميزة لعمل الدنش بحشوات مختلفة، مع أسرار نجاح العجينة والتوريق للحصول على نتيجة مثالية.

طريقة عمل الدنش في المنزل

مكونات عجينة الدنش الهشة:

500 جرام دقيق فاخر

3 ملاعق زبادي

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

1.5 ملعقة سكر

5 ملاعق كبيرة زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

بيضة + ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ماء دافئ للعجن

حشوات وتزيين الدنش

يمكن تنويع الحشوات حسب الرغبة:

مربى (مشمش أو تين)

جبنة كريمي

جوز هند أو شرائح لوز

سيرب (شربات ثقيل) للتلميع

طريقة عمل الدنش في المنزل خطوة بخطوة:

ـ لتحضير العجينة: في العجان، تُمزج المكونات الجافة جيدًا، ثم تُضاف البيضة والزبادي والماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

ـ العجن والتخمير: تُضاف الزبدة وتُعجن جيدًا حتى تتجانس، ثم تُغطى وتُترك لتخمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

ـ توريق العجينة (سر القوام الهش): تُفرد العجينة على شكل مستطيل، وتُدهن بالزبدة ثم تُطوى وتُفرد مرة أخرى، وهي خطوة مهمة للحصول على طبقات الدنش المميزة.

ـ التشكيل والحشو: تُقطع العجينة إلى مربعات، وتُوضع الحشوة في المنتصف، ثم تُغلق الأطراف وتُترك لتخمر مرة ثانية.

ـ الخبز : يُدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا، ويُخبز في فرن ساخن على درجة 200 مئوية حتى يكتسب اللون الذهبي.

ـ التلميع والتقديم: بعد الخروج من الفرن مباشرة، يُدهن بالسيرب أو المربى المخففة لإعطاء لمعان وطعم مميز.

نصائح لنجاح الدنش في البيت

ـ الالتزام بخطوة توريق العجينة للحصول على قوام هش ومورق.

ـ عدم الإفراط في إضافة الدقيق حتى لا تصبح العجينة قاسية.

ـ ترك العجينة تختمر جيدًا للحصول على نتيجة خفيفة وهشة.