طريقة عمل مقلوبة القرنبيط بمذاق شهي

تعد مقلوبة القرنبيط من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ومذاقها مميز.

نعرض لكم طريقة عمل مقلوبة القرنبيط من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

قرنبيط مقلي

باذنجان

مرقة

أرز

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

جزر مبشور

ورق لورا

حبهان

قرفة

بهارات

قرنفل

ملح

فلفل اسود

مكعب مرق

طماطم شرائح

زيت

سمنة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

في حلة على النار شوحي البصل مع الثوم والكرات والكرفس والزعتر والجزر المبشور واضيفي مكعبات اللحمة المسلوقة وكل البهارات ثم يضاف الأرز و مرقة اللحمة وانتظرى حتى يصبح نصف سوا

رصي حلقات الطماطم والباذنجان المقلي على حروف الحلة أو الصينية واضيفي طبقة من الأرز باللحمة ثم يضاف طبقة من القرنبيط

وتكرر كل الخطوات ويغطى الوعاء جيدا ويترك على النار حتى تمام النضج ثم تقلب وفي طبق وتقدم