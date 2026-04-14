السكرتير العام لبني سويف يترأس الاجتماع الشهري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي

ترأس السكرتير العام بمحافظة بني سويف، كامل على غطّاس،الاجتماع الشهري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة.



ناقش السكرتير العام في اجتماع اليوم عددًا من الموضوعات، شملت استعراض تقرير الدورات التدريبية التي تم عقدها خلال مارس الماضي ، واستطلاع آراء ومقترحات المتدربين عن تلك الفترة ، بجانب عرض الموقف المالي للمركز، بالإضافة إلى متابعة المستجدات المتعلقة باعتماد المركز لمنح شهادات برامج أساسيات التحول الرقمي، تعديل في دورة مايكروسوفت أوفيس، فضلا عن ما تم أعمال تطوير وتجهيزات لرفع كفاءة المركز.

حضر الاجتماع كل من :عامر نصر الدين مدير مركز تدريب الحاسب، محمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، عماد ربيع مدير عام الشؤون المالية والإدارية ، هيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.