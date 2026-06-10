السلام أمانة.. ابنة أحمد راتب تودع عبدالعزيز مخيون برسالة تهز القلوب

حرصت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، على نعي الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بكلمات مؤثرة أعادت إلى الأذهان سنوات طويلة من الصداقة والوفاء التي جمعته بوالدها.

ونشرت لمياء راتب عبر حسابها الشخصي على موقع “فيس بوك”، تعليقًا سابقًا للفنان الراحل عبدالعزيز مخيون تحدث فيه عن علاقته الوثيقة بأحمد راتب، وأرفقته برسالة قصيرة، قائلة: “السلام أمانة.. ربنا يكرم مثواك ويرحمك يارب”، في وداع مؤثر لواحد من أقرب أصدقاء والدها.

وفاة عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير عبد العزيز مخيون من مواليد قرية مخيون التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تربي وعاش بها، وفضل الإقامة بها حتى مماته.

وتخرج عبد العزيز مخيون، من معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

ويُعد عبد العزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن في مصر، حيث قدم على مدار مشواره الفني عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.