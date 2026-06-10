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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بهذه الكلمات.. أحمد العوضي يودع عبدالعزيز مخيون

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
محمد بدران

حرص الفنان أحمد العوضي على نعي الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض .

وكتب أحمد العوضي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في رحيل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون ، ربنا يرحمه ويغفر له.

وفاة عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير عبد العزيز مخيون من مواليد قرية مخيون التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تربي وعاش بها، وفضل الإقامة بها حتى مماته.

وتخرج عبد العزيز مخيون، من معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

ويُعد عبد العزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن في مصر، حيث قدم على مدار مشواره الفني عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.
 

عبد العزيز مخيون وفاة الفنان عبد العزيز مخيون تشييع جثمان مخيون احمد العوضي

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