في 40 يوما.. الموت يخطف 4 من نجوم زمن الفن الجميل

خيم الحزن على الجمهور برحيل أربعة من النجوم الذين ارتبطت أسماؤهم بأعمال خالدة حفرت مكانتها في ذاكرة المشاهدين، وذلك في أقل من 40 يوماً، لتطوى صفحات من تاريخ الفن برحيلهم، وهم عبد العزيز مخيون وسهير زكي وهاني شاكر وعبد الرحمن أبو زهرة.

عبد العزيز مخيون

رحل اليوم الفنان عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 80 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية استدعت نقله إلى المستشفى، لتنتهي رحلة فنان استثنائي ترك بصمة لا تنسى في السينما والدراما والمسرح على مدار أكثر من خمسين عاما من العطاء.

وولد عبد العزيز مخيون في 25 فبراير عام 1946 بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وبدأ شغفه بالفن مبكرا، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس الموسيقى والتمثيل، وانضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية، قبل أن يؤسس "مسرح الفلاحين".

كما حصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا، وهو ما ساهم في صقل موهبته وتكوين رؤيته الفنية الخاصة.

سهير زكي

كما خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة والراقصة المعتزلة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض فى 2 مايو الماضي، حيث كانت تعاني خلال الفترة الماضية من مشكلات صحية متعلقة بالرئة وصعوبة في التنفس، إلى جانب تعرضها لجفاف شديد أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

سهير زكي واحدة من أشهر نجمات الرقص المصري، حيث حققت شهرة واسعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في أكثر من 50 فيلمًا سينمائيًا، كما عرفت بأسلوبها الفني المختلف الذي جعلها من أبرز الأسماء في مجالها.

وأثار خبر وفاتها حالة واسعة من الحزن بين جمهورها وعدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على نعيها واستعادة ذكرياتهم معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

هاني شاكر

بينما فى 3 مايو الماضي، شهد الوسط الفني حالة من الصدمة، بعد إعلان وفاة الفنان هاني شاكر، الملقب بـ”أمير الغناء العربي”، عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، وذلك أثناء تلقيه العلاج في العاصمة الفرنسية باريس.

هاني شاكر أحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، قدم خلال مسيرته الفنية مئات الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما ارتبط اسمه بعدد كبير من الأعمال الغنائية التي شكلت جزءًا مهمًا من ذاكرة الجمهور العربي على مدار سنوات طويلة.

وشهدت مراسم عزاء وجنازة الفنان الراحل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الوسط الفني بعد رحيله.

عبد الرحمن أبو زهرة

وتصدرت وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر 92 سنة محركات البحث فى ١١ مايو الماضي، وسط حالة من الحزن بين جمهوره ومحبيه الذين اعتبروا رحيله خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، بعد أن ترك تراثًا ضخمًا من الأعمال الفنية الجيدة.