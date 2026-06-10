قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 يتراجع 265 جنيهًا و24 يهبط بأكثر من 300 جنيه.. أسعار الذهب الآن
مدبولي: عائد صفقة محطة جبل الزيت البالغة 420 مليون دولار سيوجه إلى المالية لخفض الدين
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بقصر الاتحادية لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مونديال 2026.. قائمة منتخب غانا والقيمة التسويقية للاعبين
صفر دولار.. مدبولي: سداد كافة مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية
الرابط والخطوات.. طريقة الاستعلام وسداد المخالفات المرورية أونلاين 2026
بعد موجة صعود قوية.. أسعار النفط تستقر وسط ترقب تطورات الحرب
رئيس الوزراء: توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين لأول مرة في تاريخ مصر
أساطير بلا مونديال.. نجوم صنعوا المجد وحرمهم القدر من كأس العالم
ريال مدريد يؤمّن دفاعه.. روديجر يواصل رحلته في سانتياجو برنابيو حتى 2027
استعدادات مكثفة.. أبو حمص تتأهب لاستقبال المعزين في الفنان عبد العزيز مخيون بمسقط رأسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في 40 يوما.. الموت يخطف 4 من نجوم زمن الفن الجميل

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
أحمد إبراهيم

خيم الحزن على الجمهور برحيل أربعة من النجوم الذين ارتبطت أسماؤهم بأعمال خالدة حفرت مكانتها في ذاكرة المشاهدين، وذلك في أقل من 40 يوماً، لتطوى صفحات من تاريخ الفن برحيلهم، وهم عبد العزيز مخيون وسهير زكي وهاني شاكر وعبد الرحمن أبو زهرة. 

عبد العزيز مخيون 

رحل اليوم الفنان عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 80 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية استدعت نقله إلى المستشفى، لتنتهي رحلة فنان استثنائي ترك بصمة لا تنسى في السينما والدراما والمسرح على مدار أكثر من خمسين عاما من العطاء.

وولد عبد العزيز مخيون في 25 فبراير عام 1946 بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وبدأ شغفه بالفن مبكرا، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس الموسيقى والتمثيل، وانضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية، قبل أن يؤسس "مسرح الفلاحين". 

كما حصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا، وهو ما ساهم في صقل موهبته وتكوين رؤيته الفنية الخاصة.

سهير زكي

كما خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة والراقصة المعتزلة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض فى 2 مايو الماضي، حيث كانت تعاني خلال الفترة الماضية من مشكلات صحية متعلقة بالرئة وصعوبة في التنفس، إلى جانب تعرضها لجفاف شديد أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

سهير زكي واحدة من أشهر نجمات الرقص المصري، حيث حققت شهرة واسعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في أكثر من 50 فيلمًا سينمائيًا، كما عرفت بأسلوبها الفني المختلف الذي جعلها من أبرز الأسماء في مجالها.

وأثار خبر وفاتها حالة واسعة من الحزن بين جمهورها وعدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على نعيها واستعادة ذكرياتهم معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

هاني شاكر 

بينما فى 3 مايو الماضي، شهد الوسط الفني حالة من الصدمة، بعد إعلان وفاة الفنان هاني شاكر، الملقب بـ”أمير الغناء العربي”، عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، وذلك أثناء تلقيه العلاج في العاصمة الفرنسية باريس. 

هاني شاكر أحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، قدم خلال مسيرته الفنية مئات الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما ارتبط اسمه بعدد كبير من الأعمال الغنائية التي شكلت جزءًا مهمًا من ذاكرة الجمهور العربي على مدار سنوات طويلة.

وشهدت مراسم عزاء وجنازة الفنان الراحل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الوسط الفني بعد رحيله.

عبد الرحمن أبو زهرة 

وتصدرت وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر 92 سنة محركات البحث فى ١١ مايو الماضي، وسط حالة من الحزن بين جمهوره ومحبيه الذين اعتبروا رحيله خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، بعد أن ترك تراثًا ضخمًا من الأعمال الفنية الجيدة. 

عبد العزيز مخيون هاني شاكر الفنان عبد العزيز مخيون سهير زكي عبد الرحمن أبو زهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

صلاح محسن

«قالولي معندناش مهاجم ولازم ترجع».. صلاح محسن يكشف عن كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي الحاليين

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

ترشيحاتنا

ارتفاع قياسي لأسعار الديزل يضغط على المزارعين الأمريكيين مع استمرار تداعيات الحرب الإيرانية

ارتفاع قياسي لأسعار الديزل يضغط على المزارعين الأمريكيين

الجيش الإسرائيلي ينسف منازل في الغندورية ويشن غارات على حومين الفوقا والغسانية وديرقانون النهر بجنوب لبنان

جيش الاحتلال ينسف منازل في الغندورية ويشن غارات على جنوب لبنان

بنيامين نتنياهو

حزب الليكود: نتنياهو يترشح للانتخابات القادمة وسيفوز

بالصور

وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

الالتزام بالضوابط الامتحانية.. وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية بفاقوس

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

أكد انتظام الامتحانات.. وكيل أول تعليم الشرقية يتابع لجان الشهادة الإعدادية بأبوكبير

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد