رئيس التحرير
طه جبريل
نزل 1000 جنيه كاملة| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في سوق الصاغة تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 أبريل، حيث واصل المعدن الأصفر خسائره ليفقد الجرام نحو 80 جنيهًا دفعة واحدة، في تحرك لافت أثار اهتمام المتابعين والمستثمرين.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة من التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، ما جعل السوق يعيش حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين على حد سواء، وسط تساؤلات متزايدة حول اتجاه الأسعار خلال الساعات المقبلة.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب في مصر 

وهيط سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 1000 جنيه مقارنة بسعره قبل 4 أيام، فيما سجل عيار 21 نحو 7010 بعد ان سجل نحو 7140.

تراجع سعر الذهب محليًا 

على الرغم من ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، إلا أن السوق سجلت انخفاضًا جديدًا في أسعار الذهب، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، نحو 7010 جنيهات بدون مصنعية خلال منتصف التعاملات، بعدما افتتح التداول عند مستوى 7090 جنيهًا، قبل أن يتراجع في الساعات الأولى إلى 7050 جنيهًا، ثم يواصل الهبوط حتى المستوى الحالي.

وبذلك تصل خسائر الجرام الواحد إلى نحو 80 جنيهًا خلال ساعات قليلة، في إشارة واضحة إلى استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق الذهب.

كما بلغ متوسط الفرق بين سعري البيع والشراء نحو 50 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار التفاوت في التسعير بين محال الصاغة المختلفة.

أسعار الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر بدون مصنعية

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في السوق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم:

عيار 24: 8011 جنيهًا

عيار 21: 7010 جنيهات

عيار 18: 6008 جنيهات

عيار 14: 4673 جنيهًا

الجنيه الذهب: 56080 جنيهًا

وتُسجل هذه الأسعار بدون إضافة المصنعية، التي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة لأخرى وفقًا لنوع المشغولات الذهبية.

سعر الأوقية العالمية

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الأوقية في بورصة الذهب العالمية إلى نحو 4807 دولارات، بعدما افتتحت التداولات بالقرب من مستوى الإغلاق السابق عند 4790 دولارًا.

وتحركت الأوقية خلال الجلسة بين 4790 و4837 دولارًا، في محاولة لتعويض جزء من خسائر الأمس التي بلغت نحو 51 دولارًا.

هذا التباين بين السوق العالمية والمحلية يرجع إلى عدة عوامل داخلية، من بينها تغيرات العرض والطلب، وحركة السوق، وتراجع سعر الدولار امام الجنيه.

أسعار الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

ورغم إعلان الأسعار الرسمية للذهب بدون مصنعية، فإن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك يختلف وفقًا لقيمة المصنعية المضافة على كل جرام، والتي تتراوح عادة بين 100-250 جنيها فوق سعر الجرام.

وتعتمد قيمة المصنعية على عدة عوامل، أبرزها:

  • حجم الجهد المبذول في تصنيع القطعة الذهبية
  • نوع التصميم والشغل اليدوي
  • سياسة التسعير الخاصة بكل محل أو ورشة
  • عيار الذهب المستخدم

ويُعتبر عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في قيمة المصنعية، بسبب كثرة استخدامه في المشغولات ذات التصميمات المعقدة، بينما يُعد عيار 24 الأقل من حيث المصنعية، لأنه يُستخدم غالبًا في السبائك والجنيهات الذهبية.

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الآن أسعار الذهب الآن في مصر بدون مصنعية سعر الذهب بالمصنعية

