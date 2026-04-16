الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. استقرار نسبي وعيار 21 يسجل نحو 513 درهمًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 16 أبريل 2026، مع تحركات محدودة في الأسعار بالتزامن مع تغيرات سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسط متابعة مستمرة من جانب المستثمرين لحركة المعدن الأصفر عالميًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 – الأعلى نقاءً – نحو 578 درهمًا إماراتيًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 535.25 درهمًا، في حين سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا في الأسواق – نحو 513.25 درهمًا للجرام، وسط استمرار الطلب داخل أسواق الذهب في الدولة.
 

وتعد أسواق الذهب في الإمارات، وخاصة في دبي وأبوظبي، من أبرز المراكز التجارية للمعدن النفيس في المنطقة، حيث ترتبط الأسعار المحلية بشكل مباشر بحركة الذهب في الأسواق العالمية وتغيرات سعر الدولار.
 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم
 

عيار 24: 578 درهمًا للجرام
عيار 22: 535.25 درهمًا للجرام
عيار 21: 513.25 درهمًا للجرام
عيار 18: 439.75 درهمًا للجرام
كما سجل سعر أوقية الذهب في الأسواق الإماراتية نحو 17948 درهمًا تقريبًا، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية وتغيرات الطلب على المعدن النفيس في الأسواق الدولية.
وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية أبرزها تحركات سعر الأوقية عالميًا، وتقلبات أسعار العملات الأجنبية، إضافة إلى مستويات الطلب في أسواق المشغولات الذهبية داخل الدولة، ما يجعل الأسعار في حالة تغير مستمر على مدار اليوم.

