نزل 5 جنيه تاني .. الذهب يفقد 145 باوند في أسبوع

استمر سعر الذهب في مصر في التراجع بعد ساعات قلائل من بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 16-4-2026 داخل محلات الصاغ المصرية.

الذهب مستمر في التراجع

وفقد سعر جرام الذهب 5 جنيهات جديدة بعد أقل من ساعتين من تعاملاته المسائية اليوم، ليصل مجمل ما فقده على مدار الأسبوع الجاري 135 جنيهًا في المتوسط.

آخر تحديث لجرام الذهب

وصل متوسط جرام الذهب في آخر تحديث له 7025 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8028 جنيهًا للشراء و 7971 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 7359 جنيهًا للشراء و 7307 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7025 جنيهًا للشراء و 6975 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6021 جنيهًا للشراء و 5978 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 56.2 ألف جنيه للشراء و 55.8 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4804 دولار للشراء و 4803 دولار للبيع.