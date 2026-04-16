نزل 1160 جنيهًا.. الجنيه الذهب يسجل 56.12 ألف جنيه في آخر تعاملاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس 16-4-2026 مع انتهاء التداولات في محلات الصاغة المصرية على أساس أسبوعي.

الجنيه الذهب يهبط

وأظهر سعر الجنيه الذهب تراجعًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 1160 جنيهًا .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه .

الذهب يستقر

واستقر سعر جرام الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بعد تراجعًا بلغ 145 جنيهًا منذ أول الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7015 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7960 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7296 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7015 جنيهًأ للشراء و 6965 جنيهًأ للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6012 جنيهًأ للشراء و 5970 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر اوقية الذهب 4791 دولار للشاء و 4790 جنيهًا للبيع