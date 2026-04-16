أستون فيلا يتأهل لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بهزيمة بولينا برباعية

نجح فريق أستون فيلا الإنجليزي في التأهل للدور تنصف النهائي من بطولة الدروي الأوروبي بعد الفوز على فريق بولونيا الإيطالي بنتيجة 4-0، على ملعب فيلا بارك، في إياب الدور ربع نهائي الدوري الأوروبى.

وسجل أهداف أستون فيلا كل من أولي واتكينز وإميليانو بوينديا ومورجان روجرز وإزري كونسا في الدقائق 16 و26 و39 و89 من عمر المباراة.

تشكيل أستون فيلا

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن تشكيل مواجهة ضيفه فريق بولونيا الإيطالي، على ملعب فيلا، في إياب الدور ربع نهائي الدوري الأوروبى.

تشكيل أستون فيلا ضد بولونيا

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: كاش، باو، دين وكونسا

الوسط: تيليمانس، أونانا وماكجين.

الهجوم: واتكينز، بويندا وروجرز.