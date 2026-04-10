أستون فيلا يهزم بولونيا بثلاثية خارج الديار في الدوري الأوروبي

حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي فوزًا مهمًا على مضيفه بولونيا الإيطالي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

أنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله المدافع إزري كونسا في الدقيقة 44، بعد أداء متوازن من الفريق الضيف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عزز أولي واتكينز تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يقلص بولونيا الفارق في الدقيقة 90 عن طريق جوناثان رووي.

لكن أستون فيلا رد سريعًا، حيث عاد واتكينز وسجل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع (90+4)، ليؤمن فوزًا مهمًا لفريقه خارج أرضه.

موعد الإياب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء الخميس المقبل على ملعب “فيلا بارك”، معقل أستون فيلا، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لحسم التأهل إلى نصف النهائي.