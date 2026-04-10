التعادل يحسم مواجهة بورتو ونوتنجهام فورست في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة بورتو البرتغالي ونظيره نوتنجهام فورست الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب “الدراجاو”، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”.

افتتح بورتو التسجيل مبكرًا عن طريق ويليام جوميز في الدقيقة 11، قبل أن يعود نوتنجهام فورست سريعًا ويعدل النتيجة بعد دقيقتين فقط، بهدف عكسي سجله مارتيم فيرنانديز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13، في لقطة مفاجئة أعادت اللقاء إلى نقطة البداية.

موعد مباراة الإياب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الخميس 16 أبريل، في تمام التاسعة مساءً، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، في ظل تكافؤ الفرص بين الفريقين.

وتُقام منافسات نصف النهائي يومي 30 أبريل و7 مايو، بينما تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 20 مايو 2026 على ملعب “بشكتاش” في مدينة إسطنبول، في نسخة مرتقبة من الدوري الأوروبي.