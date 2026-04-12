الدوري الإنجليزي.. نوتنجهام فورست يفرض التعادل علي أستون فيلا 1-1

فرض فريق نوتنجهام فورست التعادل الإيجابي 1-1 علي ضيفه أستون فيلا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 23 بعد هدف عكسي سجله مدافع فورست موريلو بالخطأ في مرماه، عقب عرضية خطيرة من مورجان روجرز.

وأدرك نوتنجهام فورست التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق نيكو ويليامز، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك بعد تمريرة من كالوم هودسون أودوي.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات وسط تألق الحارسين، دون أن يتمكن أي منهما من هز الشباك مجددًا، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبهذه النتيجة، واصل نوتنجهام فورست سلسلة نتائجه الإيجابية، مبتعدًا نسبيًا عن مناطق الهبوط محتلا المركز الـ16 برصيد 33 نقطة، بينما فشل أستون فيلا في تحقيق الفوز محتلا المركز الرابع برصيد 55 نقطة.