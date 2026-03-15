مدرب أستون فيلا: الأخطاء كلفتنا الكثير.. ومانشستر يونايتد فريق قوي

وصفَ أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، خسارة

فريقه أمام مانشستر يونايتد بالسيئة، مشيرا إلى أنها كانت تحديا كبيرا.

وقال في حديثه لبرنامج "ماتش أوف ذا داي"، : "نتيجة سيئة. لعبنا 90 دقيقة محاولين الحفاظ على نفس العقلية والأداء الجيد الذي قدمناه في ليل، لكن مباراة اليوم كانت تحديًا كبيرًا. كان الشوط الأول متكافئًا. في الشوط الثاني، بدأنا بشكل سيئ، وسيطروا على مجريات اللعب، وكنا بحاجة إلى رد فعل سريع ومحاولة السيطرة على المباراة."



وفاز مانشستر يونايتد، على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 30 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وعن ما إذا كانت الأخطاء تُكلف فريقه غاليًا، قال: "نعم. هذا هو المفتاح. عندما تستطيع الاستحواذ على الكرة ومحاولة إيقافهم بها، فهذا ما نريده. في 90 دقيقة، تحدث أمور كثيرة، بعضها قدمنا ​​فيه أداءً رائعًا، وبعضها الآخر أهدرنا فيه الزخم. عمومًا، كنا بحاجة إلى اللعب بذكاء وفقًا لخطتنا".

وأضاف: "مانشستر يونايتد فريق قوي، ومواجهتهم اليوم كانت تحديًا كبيرًا لنا. كنا ننافسهم، وكنا بنفس عدد النقاط، لكننا اليوم نتأخر عنهم بثلاث نقاط. علينا أن نواصل السعي، وأن نستغل النقاط التي حصدناها سابقًا لنواصل التقدم، وأن نواصل القتال، وأن نستعيد توازننا تكتيكيًا وبثقة".

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 54 محكما قبضته على المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 51، محتلا المركز الرابع.