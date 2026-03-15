الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب أستون فيلا: الأخطاء كلفتنا الكثير.. ومانشستر يونايتد فريق قوي

علا محمد

وصفَ أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، خسارة 
فريقه أمام مانشستر يونايتد بالسيئة، مشيرا إلى أنها كانت تحديا كبيرا.

وقال في حديثه لبرنامج "ماتش أوف ذا داي"، : "نتيجة سيئة. لعبنا 90 دقيقة محاولين الحفاظ على نفس العقلية والأداء الجيد الذي قدمناه في ليل، لكن مباراة اليوم كانت تحديًا كبيرًا. كان الشوط الأول متكافئًا. في الشوط الثاني، بدأنا بشكل سيئ، وسيطروا على مجريات اللعب، وكنا بحاجة إلى رد فعل سريع ومحاولة السيطرة على المباراة."


وفاز مانشستر يونايتد، على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 30 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وعن ما إذا كانت الأخطاء تُكلف فريقه غاليًا، قال: "نعم. هذا هو المفتاح. عندما تستطيع الاستحواذ على الكرة ومحاولة إيقافهم بها، فهذا ما نريده. في 90 دقيقة، تحدث أمور كثيرة، بعضها قدمنا ​​فيه أداءً رائعًا، وبعضها الآخر أهدرنا فيه الزخم. عمومًا، كنا بحاجة إلى اللعب بذكاء وفقًا لخطتنا".

وأضاف: "مانشستر يونايتد فريق قوي، ومواجهتهم اليوم كانت تحديًا كبيرًا لنا. كنا ننافسهم، وكنا بنفس عدد النقاط، لكننا اليوم نتأخر عنهم بثلاث نقاط. علينا أن نواصل السعي، وأن نستغل النقاط التي حصدناها سابقًا لنواصل التقدم، وأن نواصل القتال، وأن نستعيد توازننا تكتيكيًا وبثقة".

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 54 محكما قبضته على المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 51، محتلا المركز الرابع.

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا أستون فيلا مانشستر يونايتد مانشستر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

ترشيحاتنا

الواقعة

خلافات حول مجرى مائي في أرض زراعية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية

واقعة السرقة

بلطجي المقطم.. متهم يقتحم شقة صاحب محل بعد كشفه في سرقة غسالة

جامعة طنطا

اعتماد برنامج طب الأورام بجامعة طنطا كمركز تدريب لتأهيل الأطباء العرب

بالصور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد