أستون فيلا يتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على ليل الفرنسي

حقق فريق أستون فيلا الفوز على فريق ليل الفرنسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفى أستون فيلا كل من جون ماكجين وليون بايلي في الدقيقتين 54 و86 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل أستون فيلا للدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بالفوز بمجموع اللقاءين 3-0.

تشكيل أستون فيلا

أعلن أوناي إيمري مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي عن تشكيل الفريق لمواجهة ضيفه ليل الفرنسي، مساء اليوم الخميس، على ملعب فيلا بارك، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت، الخميس الماضي، على ملعب بيير موروا معقل فريق ليل، قد انتهت بفوز أستون فيلا 0/1 سجله أولي واتكينز في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: بوجارد - ليندلوف - توريس - ماتسين

خط الوسط: أونانا - لويز - مكجين

خط الهجوم: سانشو - روجرز - أبراهام

