فن وثقافة

بعد نجاح “برغم القانون”.. إيمان العاصي تجدد تعاونها مع نجلاء الحديني في “انفصال"

تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “انفصال”، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ويتكون العمل من 12 حلقة.

ويأتي المسلسل بتوقيع المؤلفة نجلاء الحديني، في تعاون متجدد مع إيمان العاصي بعد النجاح الذي جمعهما في مسلسل “برغم القانون”، بينما يتولى إخراج العمل المخرج حسام حامد، الذي لفت الأنظار مؤخرًا من خلال مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام، والذي حقق تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور

ولا يزال مسلسل "قسمة العدل" للنجمة إيمان العاصي متصدراً قائمة الأكثر مشاهدة على منصتي Watch It وYango Play، رغم مرور ما يقرب من أسبوع على انتهاء عرضه، حيث تم اطلاق آخر الحلقات يوم الثلاثاء الماضي. ولكن يستمر العمل في تحقيق النجاحات، بل ينافس مسلسلات رمضان 2026 التي انطلق عرضها يوم الأربعاء الماضي على نفس المنصات.

وكانت إيمان العاصي قد أعربت عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال والنجاح الذي حققه "قسمة العدل" مؤكدة أن المسلسل صُنع بكل حب وشغف لإيصال قصص تعكس حياة كل أسرة ومواقف قد يمر بها الجميع، كما قالت إن استقبال الجمهور كان أكبر مما كانت تتوقع، مؤكدة أنها سعيدة بكل أنواع النقد سواء الإيجابي أو السلبي، لأن الرسالة وصلت للجمهور وفتحت باب الحوار والتفاعل.

تدور أحداث مسلسل "قسمة العدل" حول عائلة تتكون من أربعة أشقاء يعيشون حياة مستقرة، حتى يحدث انفصال الابنة الوحيدة وتعنت زوجها الذي يسعى لتجريدها من حقوقها. يشعر الأب، صاحب وكالة قماش في منطقة الأزهر، بالقلق على ابنته وطفلتَيها، فيقرر تقسيم ثروته أثناء حياته ويمنح ابنته نصيبها مثل باقي إخوته الذكور، ما يثير غضب أحد الأبناء الذي كان يخطط للسيطرة على الوكالة باعتباره يعمل فيها مع والده وأخوته بعيدين عنها.

يشارك في بطولة مسلسل "قسمة العدل" إلى جانب إيمان العاصي كل من: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، كريم العمري، علاء قوقة، تقى حسام، سمر علام، أحمد عثمان، محمود السراج، محمد يونس، دنيا صلاح عبد الله، ياسين مراد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة United Studios.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

رشا مهدي

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

كارثة صامتة في المطبخ

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

مواد كيميائية خطيرة في الأثاث والأجهزة

مواد سامة في منزلك .. تحذيرات جديدة من مخاطر خفية تهدد صحتك

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد