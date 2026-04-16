عبد العال: حزب التجمع يضم 60 ألف عضو.. والتأثير في الشارع أهم من الأرقام

أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن عدد الأعضاء المنتظمين في الحزب يبلغ نحو 60 ألف عضو، مشددًا على أن معيار القوة الحقيقية لأي حزب لا يرتبط بالأرقام فقط، بل بمدى حضوره وتفاعله في الشارع.

وقال سيد عبد العال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن لعبرة ليست بكثرة الأعضاء، وإنما بقدرة الحزب على التواجد بين المواطنين والتأثير في القضايا الجماهيرية»، لافتًا إلى أن حزب التجمع، رغم تاريخه السياسي، يواجه تحديات مالية كبيرة، وهو “حزب فقير”.

وطالب رئيس الحزب الحكومة بتقديم دعم للأحزاب السياسية، بما يسهم في تعزيز دورها وتمكينها من أداء وظائفها في الحياة العامة، خاصة في ظل ما تواجهه من صعوبات مادية.