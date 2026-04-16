الدفع بـ8 سيارات إسعاف.. أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل بأسيوط

دفعت هيئة الإسعاف بـ 8 سيارات لنقل جثتين و 4 مصابين بينهم اثنين حالتهم خطيرة في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى نصف نقل وقع مساء اليوم الخميس، بحري محور منفلوط بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بمحافظة أسيوط. تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين بحري محور منفلوط بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود وفيات ومصابين. انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والدفع بـ 8 سيارات إسعاف من محافظتي أسيوط والمنيا وتبين من المعاينة والفحص مصرع كلا من " أحمد . م . ع "22 عاما و " محمود . ص . ا " 25 عاما، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي . بينما أصيب كلا من " محمود . م . غ " 48 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج ، و " علي . م . م " 22 عاما، غيبوبة تامة، و " عبده . م . ز " 15 عاما ، غيبوبة تامة ، وشخص آخر مجهول الهوية وجرى نقلهم إلى مستشفيات أسيوط الجديدة ومنفلوط المركزي .

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.