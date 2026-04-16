محافظة الجيزة تواصل حملاتها للتصدي للإشغالات والتعديات بجنوب الجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الحملات المكثفة التي نفذها حي جنوب الجيزة للتعامل الحاسم مع مخالفات المحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للشارع.



إزالة التعديات بمنطقة الكولدير على خط التنظيم



شملت الحملات التعامل مع تعديات خط التنظيم وبروز المحال بمنطقة الكولدير حيث أسفرت عن إزالة تندات وأوتاد حديدية إلى جانب إزالة منشآت مقامة بالمخالفة بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والالتزام بالاشتراطات التنظيمية.

حملات مكثفة بالمنيب وغلق منشآت مخالفة



وامتدت الحملات إلى منطقة المنيب لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام حيث تم غلق وتشميع عدد 2 محل مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار شن الحملات بشكل يومي بكافة الأحياء والمراكز والمدن، لتحقيق الانضباط بالشارع والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على الطريق العام.

وقد شهدت الحملات متابعة أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة.