نوتينجهام فورست يتأهل لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بالفوز على بورتو

نجح فريق نوتينجهام فورست الإنجليزي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 1-0، على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل هدف نوتنجهام فورست اللاعب مورجان جيبس وايت في الدقيقة 12 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريق نوتينجهام فورست التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه بورتو، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب دراجاو، في مباراة جاءت قوية ومتكافئة بين الطرفين.

وغاب عن صفوف نوتينجهام فورست اللاعب إليوت أندرسون بعد وفاة والدته، وسط حالة من الدعم والتضامن من جانب الجهاز الفني واللاعبين، كما قدم نادي بورتو تعازيه الرسمية.

تشكيل نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ويليامز – موريلو – سانجاري – أينا.

خط الوسط: جايبس-وايت – دومينجيز – هاتشينسون.

خط الهجوم: وود – نداوي – جايير كونيا.

تشكيل بورتو

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ألبرتو – يان بيدناريك – تياجو – زيدو.

خط الوسط: بابلو – فوفانا – جابري.

خط الهجوم: ويليام – بورخا – موفي.