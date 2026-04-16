فرايبورج يتأهل لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بالفوز على سيلتا فيجو

نجح فريق فرايبورج في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد تكرار الفوز أمام سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بالايدوس" معقل الفريق الإسباني في إياب في ربع النهائي للبطولة.

أحرز أهداف فرايبورج في الشوط الأول كل من إيجور ماتانوفياش بالدقيقة 36 ويويتو سوزوكي بالدقيقتين 39 و51 فيما أحرز هدف سيلتا فيجو اللاعب فيليوت بالدقيقة 90 +1.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو الإسباني تلقى خسارة كبيرة أمام فريق فرايبورج الألماني 3-0 في المباراة التي جرت على أرضية ملعب الأخير، في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

أحرز ثلاثية فرايبورج أمام سيلتا فيجو كل من فينسينزو جريفو بالدقيقة 10 وجان نيكلاس بالدقيقة 32 وماثياس جينتير بالدقيقة 78.

وتأهل فرايبورج لنصف نهائي الدوري الأوروبي بمجموع اللقاءين 6-1 منتظرًا الفائز من مباراة سبورتينج براجا ضد ريال بيتيس.