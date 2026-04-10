فرايبورج يكتسح سيلتا فيجو بثلاثية في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

تلقى فريق سيلتا فيجو الإسباني خسارة ثقيلة أمام مضيفه فرايبورج الألماني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفريق الألماني، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

فرض فرايبورج سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث افتتح فينسينزو جريفو التسجيل في الدقيقة 10، قبل أن يضيف جان نيكلاس الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الألماني تفوقه، ليختتم ماتياس جينتير الثلاثية في الدقيقة 78، مؤكدًا أحقية فريقه بالفوز.

واستغل فرايبورج عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز كبير يمنحه أفضلية مريحة قبل مباراة الإياب، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب “بالايدوس” معقل الفريق الإسباني.

ويدخل فرايبورج لقاء العودة بمعنويات مرتفعة رغم خسارته الأخيرة في الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ، بينما يسعى سيلتا فيجو لتعويض الخسارة ومحاولة العودة في النتيجة على أرضه وبين جماهيره.

نظام البطولة

وتُقام بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم بنظام جديد يضم 36 فريقًا في مجموعة واحدة، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات أمام منافسين مختلفين، في خطوة تهدف إلى زيادة التنافس والإثارة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين ملحقًا إقصائيًا لتحديد باقي المتأهلين.

ومن المقرر إقامة مباريات الإياب لربع النهائي يوم 16 أبريل، على أن تُلعب مواجهات نصف النهائي يومي 30 أبريل و7 مايو، فيما تقام المباراة النهائية يوم 20 مايو 2026 على ملعب “بشكتاش” في إسطنبول.