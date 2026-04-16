أستون فيلا يتقدم على بولونيا بثلاثية نظيفة بالشوط الأول بإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي أستون فيلا الإنجليزي وبولونيا الإيطالي بتقدم الفلاينز بنتيجة 3-0، على ملعب فيلا بارك، في إياب الدور ربع نهائي الدوري الأوروبى.

وسجل أهداف أستون فيلا كل من أولي واتكينز وإميليانو بوينديا ومورجان روجرز في الدقائق 16 و26 و39 من انطلاق المباراة.

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن تشكيل مواجهة ضيفه فريق بولونيا الإيطالي، على ملعب فيلا، في إياب الدور ربع نهائي الدوري الأوروبى.

تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: كاش، باو، دين وكونسا

الوسط: تيليمانس، أونانا وماكجين.

الهجوم: واتكينز، بويندا وروجرز.

أستون فيلا ضد بولونيا في الدوري الأوروبي

وحقق أستون فيلا فوزًا مهمًا على حساب بولونيا بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب، ليضع قدمًا في الدور التالي قبل مواجهة الإياب المرتقبة، في لقاء شهد تألق المهاجم أولي واتكينز الذي سجل ثنائية حاسمة قادت فريقه لتحقيق الانتصار.

ورغم أن هدف جوناثان رو المتأخر أعاد بولونيا إلى أجواء اللقاء ومنح الفريق الإيطالي بصيص أمل، فإن الهدف الثاني لواتكينز في الدقائق الأخيرة منح كتيبة المدرب أوناي إيمري دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة العودة.