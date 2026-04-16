وعكة صحية تنقل شادي مقار إلى المستشفى استعدادًا لعملية

أعلن المنتج والفنان شادي مقار تعرضه لوعكة صحية، يستعد على أثرها للخضوع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.



وشارك شادي مقار جمهوره صورة له من داخل أحد المستشفيات عبر حسابه على «إنستجرام»، طالبًا الدعاء له بالشفاء، حيث كتب: “دعواتكم لي بالشفاء.. إجراء عملية فتق”.

أعمال شادى مقار

وشارك شادى مقار فى ماراثون رمضان 2026 مسلسل “أولاد الراعي”.

وكشف شادي مقار عن كواليس تجسيده لشخصية الشر في العمل مؤكدًا حرصه على تقديمها برؤية مختلفة تعتمد على البعد الإنساني بعيدًا عن القوالب التقليدية.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن تعاونه مع المخرج محمود كامل كان نقطة التحول في بناء الشخصية، حيث طرح الأخير فكرة تقديم الشر بشكل مباشر وصريح دون تصنع، وهو ما جذبه لخوض التجربة.

وأشار مقار إلى أن شخصية الشر في الدراما ليست نمطية، بل تحمل أبعادًا متعددة، مؤكدًا أن "للشر مئة وجه وطريقة"، وأن وجوده يُعد عنصرًا أساسيًا لظهور الخير، وهو ما يمثل جوهر البناء الدرامي لأي عمل فني.

ابطال أولاد الراعي

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أبطاله الرئيسيين كل من نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، شادي مقار، غادة طلعت، وكريم عبد الخالق، إلى جانب عدد من الفنانين.