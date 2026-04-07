شادي مقار يفجر مفاجأة عن دور الشر في "أولاد الراعي": «له 100 وجه»

كشف الفنان شادي مقار، أحد أبطال مسلسل "أولاد الراعي"، عن كواليس تجسيده لشخصية الشر في العمل، مؤكدًا حرصه على تقديمها برؤية مختلفة تعتمد على البعد الإنساني بعيدًا عن القوالب التقليدية.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن تعاونه مع المخرج محمود كامل كان نقطة التحول في بناء الشخصية، حيث طرح الأخير فكرة تقديم الشر بشكل مباشر وصريح دون تصنع، وهو ما جذبه لخوض التجربة.

وأشار مقار إلى أن شخصية الشر في الدراما ليست نمطية، بل تحمل أبعادًا متعددة، مؤكدًا أن "للشر مئة وجه وطريقة"، وأن وجوده يُعد عنصرًا أساسيًا لظهور الخير، وهو ما يمثل جوهر البناء الدرامي لأي عمل فني.