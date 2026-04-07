نرمين الفقي تكشف كواليس دور الأم المؤثر في أولاد الراعي

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن كواليس مشاركتها في مسلسل "أولاد الراعي"، مشيرة إلى أنها كانت مترددة في البداية قبل أن توافق على الدور بعد قراءة السيناريو.

وقالت نرمين خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، إن المسلسل كان في البداية مكوّنًا من 12 حلقة، وعُرض عليها الدور من قبل المنتج والمؤلف ريمون مقار، لكنها ترددت نظرًا لاختلاف الشخصية عما قدمته سابقًا، قبل أن يشجعها صناع العمل على خوض التجربة.

وأضافت أن القصة جذبتها بشدة، خاصةً لما تحمله شخصية الأم من مشاعر إنسانية عميقة، مشيرة إلى أن مشهد وفاة الابن كان من أصعب المشاهد التي صورتها، حيث أعيد تصويره أكثر من مرة، وتأثرت به بشكل كبير لدرجة أنها لم تستطع الحركة بعد الانتهاء من التصوير.

