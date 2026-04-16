مصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكى التوصل لوقف إطلاق النار فى لبنان

ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الامريكى دونالد ترامب يوم الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان لمدة عشرة أيام، وتعتبره خطوة مهمة فى سبيل خفض التصعيد والتوتر ووقف العدوان الاسرائيلى على لبنان.

وتؤكد مصر ضرورة التزام إسرائيل بوقف كافة الاعتداءات العسكرية على لبنان، وتُشدد على موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها وتمكين مؤسساتها الوطنية. كما تجدد مصر موقفها بضرورة انسحاب اسرائيل الكامل والفوري من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١ بدون انتقائية.

وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان استدامة وقف إطلاق النار، بما يسهم فى التخفيف من معاناة المدنيين اللبنانيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ويفسح المجال لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم.